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Здание Российского центра науки и культуры загорелось на Кипре

В среду, 26 апреля, пожар произошел в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра.

По словам очевидцев, в здание бросили коктейли Молотова.

Ранее коктейль Молотова бросили в здание российского посольства в Канаде. В ночь на 12 сентября 2022 года неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью через забор на территорию дипмиссии и убежал. Состав смеси не воспламенился, никто из сотрудников посольства не пострадал.

Из-за нападения в МИД России вызвали канадского посла Элисон Ле Клэр.

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