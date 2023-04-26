Здание Российского центра науки и культуры загорелось на Кипре

В среду, 26 апреля, пожар произошел в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра.

Ранее коктейль Молотова бросили в здание российского посольства в Канаде. В ночь на 12 сентября 2022 года неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью через забор на территорию дипмиссии и убежал. Состав смеси не воспламенился, никто из сотрудников посольства не пострадал.