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В Москве произошел пожар в ресторане Pizza Hut

В Москве поздним вечером в среду, 26 апреля, произошел пожар в ресторане Pizza Hut. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В Москве произошел пожар в ресторане Pizza Hut
© ТАСС

Известно, что огонь вспыхнул по адресу Петровско-Разумовский проезд, 16. Оперативные службы сразу же прибыли на место. Площадь, охваченная огнем, составила порядка пяти квадратных метров.

Возгорание уже локализовано, работы на месте продолжаются.Пока нет никаких данных о том, что при пожаре мог кто-то пострадать.

26 апреля в квартире жилого дома на юго-востоке столицы произошел пожар. Возгорание началось в 12:12 в квартире на 16-м этаже жилого дома № 124 на Люблинской улице. Огонь распространился на шесть квадратных метров. Данных о пострадавших нет.

Другой пожар в столице произошел 25 апреля на улице Покровке. Во дворе дома № 43, строение 8, загорелся газовый баллон. Прибывшие сотрудники МЧС отвели жителей на безопасное расстояние и ликвидировали пламя. В результате инцидента никто не пострадал.

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