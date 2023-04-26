В Москве произошел пожар в ресторане Pizza Hut

В Москве поздним вечером в среду, 26 апреля, произошел пожар в ресторане Pizza Hut. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что огонь вспыхнул по адресу Петровско-Разумовский проезд, 16. Оперативные службы сразу же прибыли на место. Площадь, охваченная огнем, составила порядка пяти квадратных метров.

Возгорание уже локализовано, работы на месте продолжаются.Пока нет никаких данных о том, что при пожаре мог кто-то пострадать.

26 апреля в квартире жилого дома на юго-востоке столицы произошел пожар. Возгорание началось в 12:12 в квартире на 16-м этаже жилого дома № 124 на Люблинской улице. Огонь распространился на шесть квадратных метров. Данных о пострадавших нет.