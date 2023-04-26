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Появились подробности об упавшем возле Мосгорсуда беспилотнике

Беспилотник, упавший на территории Московского городского суда, оказался детской игрушкой. Подробности о дроне сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Появились подробности об упавшем возле Мосгорсуда беспилотнике
© РИА Новости

По словам собеседника издания, устройство не представляло опасности. Его забрала следственная группа.

Появились подробности об упавшем дроне-камикадзе в Подмосковье

О том, что на территорию Мосгорсуда упал квадрокоптер, стало известно днем 26 апреля. Падающий дрон заметила дежурная поста охраны, которая сразу обратилась в полицию. Аппарат размером 15 на 15 сантиметров не имел опознавательных знаков. Посторонних предметов на корпусе беспилотника не обнаружили.

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