Появились подробности об упавшем возле Мосгорсуда беспилотнике

Беспилотник, упавший на территории Московского городского суда , оказался детской игрушкой. Подробности о дроне сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

О том, что на территорию Мосгорсуда упал квадрокоптер, стало известно днем 26 апреля. Падающий дрон заметила дежурная поста охраны, которая сразу обратилась в полицию. Аппарат размером 15 на 15 сантиметров не имел опознавательных знаков. Посторонних предметов на корпусе беспилотника не обнаружили.