Природный пожар в российском регионе перешел на здания

Природный пожар в Кетовском районе Курганской области перешел на здания — горят пять строений на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сотрудники ведомства ликвидируют пожар на станции Логовушка. Готовится эвакуация людей. К работам привлечены 96 человек личного состава и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Площадь горящей сухой растительности составляет восемь гектаров.