Названа причина уничтожившего сотню российских домов пожара

Сжигание опилок с нарушением техники безопасности привело к масштабному пожару в поселке Сосьва Свердловской области. Такую причину назвали в экстренных службах, пишет РИА Новости.

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ЧП, уничтожившее сотню домов в российском поселке, произошло 25 апреля. Огонь начал распространяться с территории лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23. По данным регионального ГУ ФСИН, там загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на жилые постройки. В населенном пункте ввели режим ЧС.