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Названа причина уничтожившего сотню российских домов пожара

Сжигание опилок с нарушением техники безопасности привело к масштабному пожару в поселке Сосьва Свердловской области. Такую причину назвали в экстренных службах, пишет РИА Новости.

Названа причина уничтожившего сотню российских домов пожара
© Lenta.ru

ЧП, уничтожившее сотню домов в российском поселке, произошло 25 апреля. Огонь начал распространяться с территории лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23. По данным регионального ГУ ФСИН, там загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на жилые постройки. В населенном пункте ввели режим ЧС.

В пожаре погиб один человек — его тело нашли при разборе завалов. Возгорание локализовали утром 26 апреля.

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