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На столичном стадионе «Торпедо» нашли человеческие останки

Во время реконструкции стадиона «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова в Москве были найдены человеческие останки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

На столичном стадионе «Торпедо» нашли человеческие останки
© Мослента

По имеющейся информации, череп и кости были найдены на территории строительной площадки. По предварительным данным, возраст останков составляет около 100 лет. В настоящий момент находку изучают эксперты.

По информации Telegram-канала Shot, на месте известного стадиона сейчас возводят новую спортивную арену.

Ранее скелетированные останки человека обнаружили в квартире на Дубнинской улице в Москве.

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