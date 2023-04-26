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7 минут назад

Россиянин покончил с собой в монастыре

Lenta.ru

В Донском мужском монастыре, который находится в Москве, покончил с собой мужчина. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

Россиянин покончил с собой в монастыре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, его тело нашли утром во вторник, 25 апреля. Погибшему было 32 года, на его теле обнаружили травмы, указывающие на то, что он покончил с собой.

Ранее тело 17-летней девушки, которая покончила с собой, обнаружили в Иоанно-Введенском женском монастыре под Тобольском Тюменской области. По словам представителя митрополии Григория Мансурова, девушка пользовалась мобильным телефоном, в то время как воспитанницам это не разрешалось.

Похожий случай произошел с послушником Троице-Сергиевой лавры. Мужчина покончил с собой после госпитализации с подозрением на коронавирус.

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