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Краснов призвал усилить защиту в регионах из-за возможных терактов Украины

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости усилить антитеррористическую защиту критически важных объектов в России из-за угроз терактов со стороны Украины. Об этом он сказал на ежегодном отчете в Совфеде, его цитирует ТАСС.

Краснов призвал усилить защиту в регионах из-за возможных терактов Украины
© РИА Новости

Краснов объяснил, что невозможно исключить увеличение попыток совершения терактов киевским режимом в России. Поэтому было принято решение усилить превентивные меры на региональном уровне для защиты критически важных и потенциально опасных объектов, прежде всего на объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, в общественных местах и пунктах расположения вынужденных переселенцев. Глава надзорного ведомства уточнил, что соответствующие меры реагирования уже были приняты.

Кроме того, Краснов поделился, что прокуроры добивались внедрения комплексной информационной системы «Безопасный город» для мониторинга и предотвращения террористических угроз.

Ранее Краснов рассказал, что за 2022 год с коррумпированных чиновников взыскали рекордные 90 миллиардов рублей.

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