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Очевидцы раскрыли детали пожара с десятками сгоревших домов в российском регионе

Очевидцы раскрыли подробности пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. Одна из собеседниц «Ленты.ру» сообщила, что сгорели более 100 домов.

Очевидцы раскрыли детали пожара с десятками сгоревших домов в российском регионе
© Lenta.ru

«Сгорело примерно 150 домов дотла моментально. Люди не успевали взять одежду и документы. Со слов некоторых жителей, причиной пожара стало сжигание горбыля на лесопилке без соблюдения каких-либо мер безопасности», — сообщила очевидица пожара.

Она добавила, что находившееся в поселке лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-23) также пострадало от огня.

«Колония сгорела полностью», — заявила россиянка.

Другая собеседница «Ленты.ру» сообщила, что пожар в поселке локализован.

«У меня там брат тушит, он работает в МЧС. Говорит, тушат остатки очагов. Новых возгораний нет», — добавила она.

Пожар в Сосьве Свердловской области начался во вторник, 25 апреля, в населенном пункте ввели режим ЧС. Огонь охватил больше сотни домов, погиб один человек — его тело нашли при разборе завалов после пожара. Возгорание локализовали на площади 9 тысяч квадратных метров, от огня удалось спасти около 1,2 тысячи домов.

Следственный комитет России (СКР) возбудил два уголовных дела из-за пожара в поселке. Первое дело возбуждено по статье 293 УК РФ («Халатность»), а второе — по 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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