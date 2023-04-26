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Против Навального завели новое дело о терроризме

Против Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) завели новое уголовное дело о терроризме. Об этом он сам заявил на слушаниях в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

Против Навального завели новое дело о терроризме
© ТАСС

По его словам, следствие выделило дело по статье о терроризме из дела об экстремизме. По нему Навального будет судить военный суд.

Он участвует в заседании по видеосвязи из колонии. Слушания по ходатайству следователя были закрыты от прессы для сохранения тайны следствия.

Следственный комитет России (СКР) просит суд ограничить Навального в сроках ознакомления с материалами дела об экстремизме до 5 мая.

Лефортовский суд Москвы 22 марта 2022 года приговорил его к девяти годам лишения свободы за мошенничество и оскорбление суда. В конце мая Навальный сообщил, что в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело — он обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам.

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