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21 минуту назад

Около 140 горняков эвакуировали из-за загазирования в российской шахте

Lenta.ru

Около 140 горняков эвакуировали из-за загазирования в шахте «Юбилейная» в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщили ТАСС в среду, 26 апреля, в министерстве угольной промышленности российского региона.

Около 140 горняков эвакуировали из-за загазирования в российской шахте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что шахтеры сумели самостоятельно выбраться на поверхность. В результате случившегося никто не пострадал.

«Было загазирование горных выработок. <...> Сейчас выработки проветриваются», — разъяснили в кузбасском ведомстве.

Эту же информацию подтвердили агентству в экстренных службах региона.

На шахте «Юбилейная» в октябре 2022 года произошло задымление в электроподстанции, тогда горные работы по решению суда приостанавливали на 30 суток.

19 апреля стало известно о пожаре в кузбасской шахте «Распадская». Из шахты эвакуировали тогда 183 работника. Сведений о пострадавших не поступало.

Происшествия,Распадская,
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