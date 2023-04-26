Аэропорт на Тайване закрыл полосу из-за угрозы взрыва самолета
Администрация международного аэропорта Таоюань на Тайване закрыла одну из взлетно-посадочных полос из-за подозрений о нахождении взрывчатого вещества на борту самолета из Пекина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное информационное агентство острова.
По информации агентства, компания-оператор аэропорта сообщение о некоей взрывчатке на рейсе CA185 авиакомпании Air China. Самолет выполнял рейс по маршруту Пекин — Таоюань.
Служба безопасности аэропорта попросила борт остановиться на перекрытой взлетно-посадочной полосе. Другие подробности пока не приводятся.
Напомним, 25 апреля СМИ сообщили, что самолет авиакомпании Fly Dubai, следующий из Катманду в Дубай, якобы загорелся при взлете. В Сети очевидцы публиковали кадры воздушного судна, у которого, предположительно, горел один из двигателей. Позднее управление гражданской авиации Непала опровергло ЧП и заявило, что самолет продолжил рейс в обычном режиме. В правительстве Дубая заявили, что причиной инцидента стала попавшая в турбину птица.