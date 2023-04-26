Аэропорт на Тайване закрыл полосу из-за угрозы взрыва самолета

Администрация международного аэропорта Таоюань на Тайване закрыла одну из взлетно-посадочных полос из-за подозрений о нахождении взрывчатого вещества на борту самолета из Пекина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное информационное агентство острова.

По информации агентства, компания-оператор аэропорта сообщение о некоей взрывчатке на рейсе CA185 авиакомпании Air China. Самолет выполнял рейс по маршруту Пекин — Таоюань.

Служба безопасности аэропорта попросила борт остановиться на перекрытой взлетно-посадочной полосе. Другие подробности пока не приводятся.