Массовая драка с участием полусотни россиян переросла в перестрелку

В Северной Осетии массовая драка с участием 50 человек переросла в перестрелку. Об этом в Telegram сообщает Baza.

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По данным издания, потасовка между 30 ингушами и 20 осетинами началась со словесной перепалки в селе Куртат в ночь на 26 апреля. К конфликту присоединились жители села Камбилеевское. В какой-то момент участники начали стрелять друг в друга из огнестрельного оружия.

Для подавления драки прибыли 40 полицейских. В результате инцидента 11 пострадавших госпитализированы. Двое из них получили огнестрельные ранения живота, остальные — травмы, переломы и ушибы.