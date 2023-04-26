19-летнего россиянина арестовали за поджог релейного шкафа на железной дороге

По его данным, вечером 20 марта фигурант с двумя школьниками 15 и 14 лет подожгли релейный шкаф рядом со станцией «Сидоровка». Против подростков было возбуждено дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ, а совершеннолетний хулиган обвиняется по статье о диверсии.