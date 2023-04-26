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19-летнего россиянина арестовали за поджог релейного шкафа на железной дороге

В Набережный Челнах арестовали 19-летнего юношу, поджегшего оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

19-летнего россиянина арестовали за поджог релейного шкафа на железной дороге
© Lenta.ru

По его данным, вечером 20 марта фигурант с двумя школьниками 15 и 14 лет подожгли релейный шкаф рядом со станцией «Сидоровка». Против подростков было возбуждено дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ, а совершеннолетний хулиган обвиняется по статье о диверсии.

Школьники находятся под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в Московской области неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях и скрылись.

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