В российском городе поезд насмерть сбил двух человек

В Тюменской области пассажирский поезд насмерть сбил двух человек. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) в Telegram-канале.

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Там уточнили, что поезд следовал из города Новый Уренгой в Москву. Он задавил мужчину и женщину, когда те переходили железную дорогу в запрещенном месте на расстоянии 20 метров от железнодорожного перехода.

«Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось», — пояснили в СКР.

Правоохранители добавили, что следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.