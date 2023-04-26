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19 минут назад

МВД: Полицейский в Новосибирске напал на школьницу, возбуждено дело

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Младший сержант полиции, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, напал на улице в Новосибирске на школьницу, возбуждено дело об угрозе убийством, сообщили в ГУ МВД по области.

МВД: Полицейский напал на школьницу в Новосибирске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным ведомства, полиция получила сообщение о том, что мужчина причинил телесные повреждения несовершеннолетней, кроме того, угрожал ей убийством. Прибывшими на место инцидента полицейскими был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения младший сержант, который проходит первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД, передает РИА «Новости».

СК по Новосибирской области возбудил дело по статье «угроза убийством».

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