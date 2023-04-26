МВД: Полицейский напал на школьницу в Новосибирске

Младший сержант полиции, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, напал на улице в Новосибирске на школьницу, возбуждено дело об угрозе убийством, сообщили в ГУ МВД по области.

Согласно данным ведомства, полиция получила сообщение о том, что мужчина причинил телесные повреждения несовершеннолетней, кроме того, угрожал ей убийством. Прибывшими на место инцидента полицейскими был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения младший сержант, который проходит первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД, передает РИА «Новости».