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17 минут назад

В Екатеринбурге пропали двое подростков

Ura.Ru

В Екатеринбурге 25 апреля потерялись 11-летний Бахром Ахмедов и 14-летний Улугбек Баходур. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

В Екатеринбурге пропали двое подростков
Фото: 

«Помогите найти двух мальчиков! Они пропали 25 апреля в Екатеринбурге», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы Бахрома Ахмедова: рост — 130 сантиметров, черные волосы, плотное телосложение, карие глаза. Он был одет в черную куртку, спортивный костюм и кроссовки.

Приметы Улугбека: рост — 150 сантиметров, черные волосы. Мальчик был одет в черную куртку, спортивный костюм и белые кроссовки.

Ura.Ru

Волонтеры просят добровольцев присоединиться к поискам. Если вам известно местоположение мальчиков, то сообщите по номеру +7 (952) 735-68-83 или +7 (800) 700-54-52.

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