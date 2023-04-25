Число строений, сгоревших в поселке Сосьва Свердловской области, достигло почти 100. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Огнем повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший", - сказали в МЧС.

Быстро распространиться огню позволила сухая растительность и ветер с порывами до 20 м/с. Источники воды находятся далеко от поселка.

"Для подачи воды к месту тушения огнеборцами проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км", - добавили в МЧС.

С огнем борются 120 человек и 33 единицы техники, включая 2 пожарных поезда, вертолеты МЧС России и Росгвардии.