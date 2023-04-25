$81.55+0.2890.03+0.57
1 час назад

Число сгоревших строений в уральском поселке Сосьва выросло почти до 100

ТАСС

Число строений, сгоревших в поселке Сосьва Свердловской области, достигло почти 100. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Огнем повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший", - сказали в МЧС.

Быстро распространиться огню позволила сухая растительность и ветер с порывами до 20 м/с. Источники воды находятся далеко от поселка.

"Для подачи воды к месту тушения огнеборцами проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км", - добавили в МЧС.

С огнем борются 120 человек и 33 единицы техники, включая 2 пожарных поезда, вертолеты МЧС России и Росгвардии.

По уральскому поселку провели 240 больных заключенных

Ранее сообщалось, что днем во вторник в Сосьве произошел пожар, охвативший 30 строений. Из лечебного исправительного учреждения (ЛИУ-23), находящегося в поселке, эвакуированы 240 осужденных. Для жителей поселка организован пункт временного размещения.

Происшествия,Видео,МЧС России,Росгвардия,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий