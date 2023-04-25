Пожар в поселке Сосьва распространился на около 50 строений

Пожар в посёлке Сосьва Свердловской области охватил уже около 50 строений. Об этом сообщают «Новости Екатеринбурга».

На территории посёлка введён режим чрезвычайной ситуации, а также был открыт пункт временного размещения жителей. «Борьбу со стихией ведут с земли и с воздуха. Авиацией МЧС России совершен сброс 36 тонн воды», – сообщили в МЧС России. Уточняется, что в тушении задействованы 60 человек и 14 единиц техники. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Помимо этого, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести оперативное заседание областной комиссии. В посёлок были отправлены замгубернатора Азат Салихов, а также министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, которые будут заниматься координацией ликвидации пожара и его последствий.