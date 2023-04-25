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8 минут назад

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Нарьян-Мара

ТАСС

Самолет авиакомпании Utair, совершая рейс Архангельск - Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку в аэропорту Нарьян-Мара. По этому факту организована проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры во вторник.

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Нарьян-Мара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По предварительными данным, борт рейса Архангельск - Нарьян-Мар совершил жесткую посадку. Пострадавших нет, все 34 пассажира и 4 члена экипажа благополучно высажены", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, инцидент произошел 21 апреля, ранее о нем не сообщалось. Сейчас самолет находится в аэропорту. Для установления обстоятельств ЧП на место происшествия выехал архангельский транспортный прокурор.

"Северо-Западная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, работу экстренных служб аэропорта, порядок организации воздушного движения, состояние взлетно-посадочной полосы. При наличии оснований примет меры реагирования", - отмечается в сообщении.

Уральская транспортная прокуратура в связи с инцидентом даст оценку действиям авиакомпании. Ситуация находится на контроле.

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