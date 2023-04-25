Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Нарьян-Мара

Самолет авиакомпании Utair , совершая рейс Архангельск - Нарьян-Мар , совершил жесткую посадку в аэропорту Нарьян-Мара. По этому факту организована проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры во вторник.

"Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По предварительными данным, борт рейса Архангельск - Нарьян-Мар совершил жесткую посадку. Пострадавших нет, все 34 пассажира и 4 члена экипажа благополучно высажены", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, инцидент произошел 21 апреля, ранее о нем не сообщалось. Сейчас самолет находится в аэропорту. Для установления обстоятельств ЧП на место происшествия выехал архангельский транспортный прокурор.