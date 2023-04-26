В частично сгоревшем российском поселке ввели режим ЧС

В поселке Сосьва Свердловской области, где огонь охватил почти 100 строений, власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых, его цитирует «Интерфакс».

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«Постановлением главы Сосьвинского района на территории возгорания в связи с широким охватом территории и возможной угрозы людям введен режим ЧС», — сообщил Горелых.

Он добавил, что для ликвидации последствий пожаров в российском поселке начальник ОВД Олег Якимов ввел план «Тайфун».

Пожар в поселке Сосьва начался во вторник, 25 апреля. Там сгорели 92 строения, при разборе завалов обнаружили тело одного погибшего. Из-за пожара эвакуировали осужденных из лечебно-исправительного учреждения.