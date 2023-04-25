Басманный суд Москвы объявил в международный розыск и заочно арестовал участника украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Богдана Цыганенко, который готовил убийство Дарьи Дугиной. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает «Интерфакс».

Цыганенко заочно обвинили в преступлении по пунктам «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство общеопасным способом по мотивам ненависти»). Ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев лишения свободы с момента экстрадиции на территорию России либо задержания на территории РФ.