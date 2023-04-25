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16 минут назад

Афроамериканец запустил дрон у школы в Москве и оказался в полиции

Lenta.ru

Афроамериканец запустил дрон у школы №2098, расположенной в районе Западное Дегунино на севере Москвы, и оказался в полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Афроамериканец запустил дрон у школы в Москве и оказался в полиции
Фото: UnsplashUnsplash

По сведениям издания, местные жители заметили афроамериканца, гуляющего возле образовательного учреждения с пультом управления в руках. Горожане увидели, что мужчина запускает неизвестный летательный аппарат.

К месту вызвали сотрудников полиции. Те задержали 36-летнего предпринимателя-иностранца. В отделе мужчина рассказал, что приобрел квадрокоптер на AliExpress для развлечения. По его версии, возле школы он учился управлять дроном.

По факту произошедшего начали проверку.

18 апреля сообщалось, что студент-медик из Йемена запустил дрон с камерой на крышу вокзала в Волгограде. Иностранец после задержания заявил полицейским, что дрон внезапно вышел из строя и случайно угодил на крышу городского объекта.

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