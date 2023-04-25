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Российский девятиклассник покончил с собой после защиты проекта в школе

В Новосибирске покончил с собой ученик девятого класса одной из местных школ. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Девятиклассник покончил с собой после защиты проекта в школе
© Lenta.ru

Тело подростка нашли вечером 24 апреля под окнами многоэтажки в микрорайоне Родники. Как рассказал изданию один из учеников школы, в которую ходил погибший, мальчик был изгоем, но учился на пятерки.

«Недавно девятиклассники защищали проекты — 33 человека завалили. А проекты у нас по значимости почти как экзамены», — поделился он.

Как сообщает «Сиб.фм», в региональных Минздраве и МВД подтвердили факт гибели ребенка. В ведомствах подчеркнули, что он скончался до прибытия скорой помощи. Официально причина смерти подростка не называлась.

Ранее в Москве совершил самоубийство одиннадцатиклассник, у которого были проблемы с подготовкой к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Тело 17-летнего подростка нашел прохожий под окнами многоэтажного дома на улице Шумилова в Кузьминках.

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