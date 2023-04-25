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11 минут назад

Более 20 домов загорелись в уральском поселке Таежный

ТАССиещё 6

Пожар охватил более 20 домов в поселке Таежный Свердловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, поселок Таежный. Происходит возгорание 21 дома, из них 16 жилые. Эвакуировано 27 человек, в том числе 3 ребенка", - сказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что эвакуированные размещены в пункте временного размещения.

"Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. К тушению привлечено более 30 человек и 10 единиц техники", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, к месту пожара направлен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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