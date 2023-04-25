Пожар охватил более 20 домов в поселке Таежный Свердловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, поселок Таежный. Происходит возгорание 21 дома, из них 16 жилые. Эвакуировано 27 человек, в том числе 3 ребенка", - сказали в МЧС.
В ведомстве добавили, что эвакуированные размещены в пункте временного размещения.
"Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания. К тушению привлечено более 30 человек и 10 единиц техники", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, к месту пожара направлен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.