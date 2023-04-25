У «русской Скарлет Йохансон» украли «Ролексы» в московском кинотеатре

Уборщица кинотеатра в московском ТЦ «Авиапарк» украла у TikTok-блогера Екатерины Шумской «Ролексы» за 1,5 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, «русская Скарлет Йохансон» забыла предмет роскоши в кинозале.

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Девушка пошла в кино с друзьями. Во время просмотра фильма она сняла часы и положила их на кресло, забыв забрать. Она обнаружила пропажу она лишь ночью, когда вернулась домой. Тогда она сразу же обратилась в полицию.