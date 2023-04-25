$81.27-0.2189.46+0.11

Пенсионер из Подмосковья погиб под колесами трактора-культиватора

В Подмосковье пенсионер погиб после того, как попал под колеса трактора-культиватора. Об этом стало известно во вторник, 25 апреля.

Пенсионер из Подмосковья погиб под колесами трактора-культиватора
© Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Трагедия произошла 22 апреля в деревне Лаптево Раменского района. 70-летний местный житель проводил работы на своем земельном участке. Когда мужчина вывозил трактор из сарая, то он за что-то зацепился. Пенсионер решил высвободить 100-килограммовый мотоблок и подтолкнул его в обратном направлении, однако культиватор неожиданно резко дернулся вперед, и хозяин участка оказался под ним.

Из-под трактора мужчину достали родственники и сосед. Пенсионера госпитализировали с серьезными травмами. Несмотря на оказанную медицинскую помощь 24 апреля пожилой владелец техники скончался в больнице.

Как сообщил «МК», по данному факту полиция проводит проверку.

Другая трагедия произошла на МКАД. Водитель грузовика остановился на обочине из-за поломки и вышел на проезжую часть. Неожиданно фура начала движение и задавила шофера. От полученных травм мужчина скончался на месте.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий