Пенсионер из Подмосковья погиб под колесами трактора-культиватора

В Подмосковье пенсионер погиб после того, как попал под колеса трактора-культиватора. Об этом стало известно во вторник, 25 апреля.

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Трагедия произошла 22 апреля в деревне Лаптево Раменского района. 70-летний местный житель проводил работы на своем земельном участке. Когда мужчина вывозил трактор из сарая, то он за что-то зацепился. Пенсионер решил высвободить 100-килограммовый мотоблок и подтолкнул его в обратном направлении, однако культиватор неожиданно резко дернулся вперед, и хозяин участка оказался под ним.

Из-под трактора мужчину достали родственники и сосед. Пенсионера госпитализировали с серьезными травмами. Несмотря на оказанную медицинскую помощь 24 апреля пожилой владелец техники скончался в больнице.

Как сообщил «МК», по данному факту полиция проводит проверку.