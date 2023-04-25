Три машины смыло в Охотское море на Камчатке
На западном побережье Камчатки приливом в Охотское море смыло три автомобиля. Никто не пострадал. Об этом пишут «Известия».
Как уточнили в районных оперативных службах, инцидент произошел накануне в Соболевском районе. В воде оказались вахтовка, внедорожник и манипулятор.
По словам очевидцев, сначала на прибрежной полосе застрял манипулятор на базе КамАЗа. После этого к нему подъехал «Дайхатсу-Роки», а затем ГАЗ-66 – вахтовка. До начала прилива машины не успели уехать с берега, из-за чего они оказались в воде.
В результате никто не пострадал, а вот машинам досталось: «Дайхатсу» хорошо помяло, а у манипулятора сорвало кабину.