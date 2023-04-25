Масштабный пожар в забайкальском селе сняли на видео

Пожару был присвоен высший ранг сложности - из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. На место выехали замгубернатора Александр Костенко и первый вице-премьер Андрей Кефер. Как сообщили в МЧС, к тушению пожара привлечены 25 человек и пять единиц техники.