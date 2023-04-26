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В школе Москвы ученица выпила 50 обезболивающих из-за боязни пробного экзамена

В одной из школ Москвы ученица седьмого класса выпила 50 обезболивающих, так как боялась сдавать экзамен. О происшествии в Гольяново сообщает Telegram-канал SHOT.

В школе Москвы ученица выпила 50 обезболивающих из-за боязни пробного экзамена
© Екатерина Якель / «Лента.ру»

По его данным, семиклассница взяла с собой в школу таблетки. В тот день ученики писали пробный экзамен по английскому языку — девочка настолько переволновалась, что выпила почти всю упаковку лекарств.

Семикласснице стало плохо, ее классный руководитель вызвал врачей. Пострадавшую доставили в детскую больницу с острым отравлением. Известно, что школьницу в образовательном учреждении характеризуют положительно, она воспитывается в многодетной семье. В настоящее время выясняется, почему девочка так переживала перед экзаменом, сотрудники правоохранительных органов проверяют ее родителей.

Ранее студентка Ставропольского государственного пединститута умерла во время экзамена. По словам губернатора Владимира Владимирова, смерть россиянки наступила в силу естественных причин.

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