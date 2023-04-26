В школе Москвы ученица выпила 50 обезболивающих из-за боязни пробного экзамена

В одной из школ Москвы ученица седьмого класса выпила 50 обезболивающих, так как боялась сдавать экзамен. О происшествии в Гольяново сообщает Telegram-канал SHOT.

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По его данным, семиклассница взяла с собой в школу таблетки. В тот день ученики писали пробный экзамен по английскому языку — девочка настолько переволновалась, что выпила почти всю упаковку лекарств.

Семикласснице стало плохо, ее классный руководитель вызвал врачей. Пострадавшую доставили в детскую больницу с острым отравлением. Известно, что школьницу в образовательном учреждении характеризуют положительно, она воспитывается в многодетной семье. В настоящее время выясняется, почему девочка так переживала перед экзаменом, сотрудники правоохранительных органов проверяют ее родителей.