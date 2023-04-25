Таксист вернул полмиллиона рублей обманутой мошенниками москвичке

В Москве водитель такси помог 84-летней пенсионерке не лишиться 500 тыс. руб. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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В день инцидента таксист Женишбек К. должен был забрать у пожилой москвички посылку и передать ее мужчине, который оформил доставку. Когда Женишбек приехал за сумкой, он уточнил, есть ли в ней деньги.

После слов женщины, что никаких денег в посылке нет, водитель отправился на указанный адрес. Вскоре Женишбеку стал звонить получатель и торопить его с доставкой.

Тогда таксист понял, что на проводе может находиться мошенник, и проверил содержимое сумки. Увидев в ней крупную сумму, мужчина изъял деньги, передал аферисту пустую сумку и вернулся к пенсионерке.

Однако пожилая россиянка не открыла Женишбеку дверь. Тогда он вызвал полицию и стал дожидаться правоохранителей у подъезда ее дома.