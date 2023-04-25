Против оскорбившего ребенка в шапке с Z россиянина возбудили уголовное дело

В Екатеринбурге против 57-летнего местного жителя, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z, возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Заведенное ранее административное производство по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ было отменено. По версии следствия, 21 апреля фигурант возле жилого дома на улице Волгоградской совершил противоправные действия в отношении 12-летнего подростка из хулиганских побуждений.