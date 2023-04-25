В Красноярске загорелся жилой дом

Двухэтажный дом горит в Октябрьском районе Красноярска , общая площадь пожара - около 450 кв. м, есть угроза распространения огня. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В Октябрьском районе Красноярска горит двухэтажный деревянный дом. Площадь пожара составляет около 450 кв. м. Есть угроза распространения огня", - сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, тушение пожара осложняется тем, что водоисточник находится далеко, специалисты работают на подвозной воде. На пожаре работают 25 человек личного состава и 7 единиц техники.