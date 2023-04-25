Мощный пожар на российском предприятии попал на видео

Мощный пожар в деревоперерабатывающем цехе на предприятии в Приморье, охвативший 12 тысяч квадратных метров, попал на видео. Кадры очевидцев с места публикует PrimaMedia в группе во «ВКонтакте».

ЧП произошло на улице Свердлова в городе Лесозаводске российского региона. Сначала местное управление МЧС сообщало, что площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров, но из-за сильного ветра и быстрого распространения огня она увеличилась в восемь раз.

В ликвидации задействовано шесть единиц пожарной техники и 16 человек из числа краевой противопожарной службы. Данных о пострадавших нет.