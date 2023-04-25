Выстрелом закончилась ссора российских военных и полицейского из-за солдата

В Псковской области военные и полицейский поссорились во время поисков солдата, самовольно покинувшего расположение воинской части. Об этом сообщает Baza.

Старший лейтенант полиции Иван Т. вместе с двумя ефрейторами Алексеем С. и Степаном Т. проводили опрос сослуживцев пропавшего солдата. Между ними завязалась перепалка, после чего один из военных выхватил травматический пистолет и выстрелил в полицейского. Тот получил ранение в ногу и был госпитализирован.

Стрелявший заявил военным следователям, что выстрел, которым закончилась ссора, был случайным.