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Shot: в Подмосковье неизвестные подожгли оборудование на железной дороге

В Московской области неизвестные подожгли оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Подмосковье подожгли оборудование на железной дороге
© РИА Новости

Инцидент произошел между станциями «Бекасово-1» и «Пожитково» в Наро-Фоминске. По данным источника, злоумышленники облили горючим релейный и аккумуляторный шкафы и попытались поджечь их. В результате загорелся один из ящиков.

Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли бутылку из-под горючего, обгоревшую проводку и перчатки. Сейчас полиция устанавливает личности подозреваемых поджигателей.

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