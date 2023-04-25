В Подмосковье подожгли оборудование на железной дороге

В Московской области неизвестные подожгли оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел между станциями «Бекасово-1» и «Пожитково» в Наро-Фоминске. По данным источника, злоумышленники облили горючим релейный и аккумуляторный шкафы и попытались поджечь их. В результате загорелся один из ящиков.