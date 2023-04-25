Пьяный подросток из детдома избил воспитателя из-за запрета садиться за руль

В Уфе пьяный воспитанник детского дома избил воспитателя и медсестру из-за то, что они помешали ему сесть за руль в нетрезвом состоянии. Это попало на видео, его публикует Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как подросток, шатаясь, пытается сесть на мотоцикл, но две женщины его отговаривают. В ответ на это воспитанник детского дома отпихивает одну из россиянок.

По данным авторов канала, подросток пошел гулять вместе с приятелем, которого из детского дома забрала тетя. 17-летние россияне выпили, один из них решил довезти приятеля на мотоцикле до дома. Воспитанник детдома разозлился из-за уговоров не садиться за руль и напал на сотрудниц детского дома.

В результате у медсестры оказался сломан нос, а у воспитательницы диагностирован перелом кисти руки. После произошедшего воспитанник детдома сбежал и вернулся под утро с переломом стопы. Пострадавшие россиянки написали заявление в полицию.