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Выгуливавший шпица петербуржец распылил перцовый баллончик в лицо ребенку

В Санкт-Петербурге мужчина, выгуливавший шпица без намордника, распылил в лицо шестилетней девочке перцовый баллончик. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РЕН ТВ.

Выгуливавший шпица петербуржец распылил перцовый баллончик в лицо ребенку
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Инцидент произошел из-за замечания отца ребенка относительно правил выгула собак. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее химический ожог глаз. Состояние девочки оценили как удовлетворительное и отпустили ее домой.

На место происшествия вызвали полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в апреле подростки на детской площадке на Кантемировской улице в Москве распылили в лицо третьекласснику газовый баллончик. Причина такого поступка не сообщалась. Прохожие вызвали мальчику скорую помощь.

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