Выгуливавший шпица петербуржец распылил перцовый баллончик в лицо ребенку

В Санкт-Петербурге мужчина, выгуливавший шпица без намордника, распылил в лицо шестилетней девочке перцовый баллончик. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РЕН ТВ.

©

Инцидент произошел из-за замечания отца ребенка относительно правил выгула собак. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее химический ожог глаз. Состояние девочки оценили как удовлетворительное и отпустили ее домой.

На место происшествия вызвали полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.