Российский пенсионер забил знакомого кувалдой до смерти

В Астраханской области 67-летний пенсионер подозревается в убийстве знакомого. Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 23 апреля фигурант выпивал с товарищем в доме на улице Почтовой в селе Кряжевое Лиманского района. Они поссорились, тогда мужчина схватил кувалду и забил гостя до смерти.