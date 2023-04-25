В Горном Алтае установили особый противопожарный режим

В Республике Алтай, где леса занимают почти половину территории, начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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В период действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также вывозить в лес бытовые и строительные отходы, которые могут спровоцировать возникновение и распространение огня.

В начале апреля в лесах Горного Алтая произошел крупный пожар. По факту уничтожения лесных насаждений возбуждено уголовное дело.