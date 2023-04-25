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51 минуту назад

Radio Pakistan: 16 человек погибли при взрыве в полицейском участке в Пакистане

RT на русском

При взрыве в полицейском участке в городе Кабал в Пакистане погибли 16 человек, ещё 60 человек получили ранения.

16 человек погибли при взрыве в полицейском участке в Пакистане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает государственная радиостанция Radio Pakistan.

«Шестнадцать человек погибли мученической смертью, ещё 60 пострадали в результате двух взрывов в отделении департамента полиции по борьбе с терроризмом в Кабале в округе Сват», — говорится в сообщении.

В результате взрывов здание полицейского участка было полностью разрушено.

Ранее представитель полиции афганской столицы Халид Задран сообщил, что по меньшей мере шесть мирных жителей погибли при взрыве в Кабуле.

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