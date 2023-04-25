$81.27-0.2189.46+0.11

Пьяный россиянин упал с эскалатора и умер

В Туле пьяный мужчина упал с эскалатора в одном из торговых центров и умер. Об этом сообщается на Следственного комитета по российскому региону.

Пьяный россиянин упал с эскалатора и умер
© globallookpress.com

По данным правоохранителей, 39-летний мужчина упал с высоты второго этажа, когда спускался по эскалатору — он потерял равновесие. Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался от полученных травм.

После случившегося следователи начали проверку, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Воронеже пьяный житель выпал из окна 19-го этажа и приземлился на припаркованный под окнами жилого комплекса автомобиль. Мужчина выжил. После падения мужчина поднялся и спел медикам отрывок песни Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий