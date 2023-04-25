Пьяный россиянин упал с эскалатора и умер

В Туле пьяный мужчина упал с эскалатора в одном из торговых центров и умер. Об этом сообщается на Следственного комитета по российскому региону.

По данным правоохранителей, 39-летний мужчина упал с высоты второго этажа, когда спускался по эскалатору — он потерял равновесие. Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался от полученных травм.

После случившегося следователи начали проверку, обстоятельства происшествия выясняются.