Водитель грузовика сбросил горящее сено на парковку перед ТЦ в Уфе

В Уфе водитель грузового автомобиля сбросил тюки с горящим сеном на парковку перед ТРЦ «Июнь». Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Башкортостана .

«Установлено, что при движении грузового автомобиля Митцубиси FUSO по ул. Комсомольская, водитель увидел, что у него загорелось сено. После чего он решил выгрузить сено на парковку перед торговым центром с помощью резкого маневрирования автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Казани самосвал провалился под асфальт и накренился, после чего содержимое кузова вывалилось на припаркованную легковушку. По одной из версии, виноват подрядчик, который перегрузил «КамАЗ», по другой — асфальт на этом участке дороги давно требовал замены.