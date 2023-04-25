Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Поселок Ленинский в Шебекинском городском округе Белгородской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, из-за обстрела в населенном пункте оказались повреждены остекление, фасады и заборы двух частных домов, а также линия электропередачи. Никто не пострадал.

«Аварийные и оперативные службы работают на месте и устраняют последствия обстрела», — написал Гладков.

Днем ранее, по официальным данным, Белгородскую область обстреляли за сутки дважды. Сначала Украина атаковала хутор Мухин Шебекинского городского округа, затем прилеты снарядов были зафиксированы в селе Ясные Зори.