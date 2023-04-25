СК возбудил дело после крушение вертолета под Волгоградом

Следователи возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности воздушного транспорта по факту падения вертолета и гибели пилота в Волгоградской области , сообщила во вторник пресс-служба Западного МСУТ СК России.

"Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека")", - говорится в распространенном сообщении.

Упавший вертолет "Ансат" с бортовым номером 20012, а также тело пилота 1967 года рождения были обнаружены на открытом участке местности в поле вблизи поселка Ерзовка Городищенского района. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, устанавливает все обстоятельства, причины и условия ЧП, совместно с криминалистами уже обследовано место происшествия, добавили в пресс-службе.