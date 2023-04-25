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Огонь охватил турбазу на Байкале

Пожар случился минувшей ночью на турбазе в Ольхонском районе Иркутской области – пламя охватило несколько строений в деревне Куркут, расположенной на берегу озера Байкал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Огонь охватил турбазу на Байкале
© ФедералПресс

Сообщение о возгорании поступило в ведомство около полуночи. На момент прибытия первых подразделений горели три деревянные постройки, предназначенные для летнего проживания. Существовала угроза перехода пламени на соседние строения. К тушению пожара привлекались пять расчетов – около 03:00 им удалось локализовать возгорание на площади в 582 квадратных метра, в 06:00 – ликвидировать, спасены более 10 гостевых домов.

В одном из зданий проживал владелец базы, по словам которого, пожар начался с первого этажа кафе, расположенного на территории. Огонь ушел вверх по склону и быстро охватил стоящие рядом постройки. Предварительная причина возгорания – электротехническая.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о пожаре на алтайской турбазе – во время инцидента, который в дальнейшем не обошелся без судебного разбирательства, погибли и пострадали люди.

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