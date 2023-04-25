Оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z мужчину задержали в Екатеринбурге

"Гражданина, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по городу Екатеринбургу. К операции по его задержанию привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии. <...> Задержанный ранее работал в строительной отрасли, на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал", - сказал Горелых.