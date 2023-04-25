Оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z мужчину задержали в Екатеринбурге

Полиция задержала мужчину в Екатеринбурге, оскорблявшего ребенка в шапке с буквой Z. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Гражданина, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по городу Екатеринбургу. К операции по его задержанию привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии. <...> Задержанный ранее работал в строительной отрасли, на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал", - сказал Горелых.
По его словам, в содеянном мужчина раскаялся и принес извинения и мальчику, и его законным представителям.
Местное издание Justmedia опубликовало видео, в котором прохожий обругал ребенка за то, что тот шел в шапке с буквой Z.