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В посольство Франции в Москве доставили конверт с неизвестным порошком

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Конверт с неизвестным порошком доставили в посольство Франции в Москве. Об этом телеканалу «360» сообщили в экстренных службах столицы.

В посольство Франции в Москве доставили конверт с порошком
© РИА Новости

Речь идет о диппредставительстве на улице Большая Якиманка. К зданию направляются оперативные службы. Они изымут вещество в конверте и направят его на экспертизу. Официального подтверждения произошедшего пока нет. Обстоятельства инцидента уточняются. Конверт, по данным источника РЕН ТВ, прислали из Крыма.

Посольство не впервые получает странные посылки. В частности, в апреле диппредставительство получило коробку с костями, принадлежащими мелкому животному или птице.

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