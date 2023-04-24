В посольство Франции в Москве доставили конверт с порошком

Конверт с неизвестным порошком доставили в посольство Франции в Москве . Об этом телеканалу «360» сообщили в экстренных службах столицы.

Речь идет о диппредставительстве на улице Большая Якиманка. К зданию направляются оперативные службы. Они изымут вещество в конверте и направят его на экспертизу. Официального подтверждения произошедшего пока нет. Обстоятельства инцидента уточняются. Конверт, по данным источника РЕН ТВ, прислали из Крыма.