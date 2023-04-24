$81.27-0.2189.46+0.11
23 минуты назад

Аэропорт Внуково опроверг закрытие воздушного пространства из-за БПЛА

Москва24

В аэропорту Внуково опровергли сообщения о том, что воздушное пространство над гаванью было закрыто из-за неустановленного беспилотника. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Во Внуково отреагировали на данные о закрытии неба над аэропортом
Фото: ТАССТАСС

Ранее соответствующие сообщения появились в СМИ.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в небе над аэропортом Внуково замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. В целях безопасности воздушное пространство было перекрыто", – подчеркнул источник агентства.

Ранее глава Богородского городского округа Московской области Игорь Сухин подтвердил падение беспилотника украинского производства. Он отметил, что это не первый раз, когда в Подмосковье обнаружили украинский БПЛА. В феврале такой аппарат пытался нанести удар по газораспределительному узлу в Коломне.

СМИ также сообщали, что беспилотник не был начинен взрывчаткой. Вес БПЛА составил около 100 килограммов, у него был американский двигатель. Сейчас сотрудники силовых служб определяют точку запуска аппарата.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий