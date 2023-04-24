В Непале прокомментировали данные о ЧП с Boeing 737-800

Самолет авиакомпании Fly Dubai Boeing 737-800, который по сообщениям СМИ при вылете из Катманду загорелся, продолжает полет в Дубай в обычном режиме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление гражданской авиации Непала.

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Там отметили, что самолет рейсом из Катманду в Дубай авиакомпании Fly Dubai выполняет полет «в обычном режиме и направляется в пункт назначения в соответствии с планом». В правительстве Дубая сообщили, что воздушное судно столкнулось с птицей при взлете.